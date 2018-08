Europa es casi tan mala como China: Donald Trump

Las tensiones volvieron a su punto más alto pese a la reciente visita a Washington de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, el pasado mes de julio. Las amenazas de Trump sobre la imposición de aranceles al sector automotriz perfilan el rompimiento de la diplomacia comercial entre ambas regiones.

Asimismo, el Presidente de Estados Unidos aseguró que su país está preparado para una posible salida de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En entrevista con Bloomberg, se quejó de la incapacidad de dicha entidad para impulsar consensos y su falta de imparcialidad a la hora de emitir los dictámenes.

Trump no está conforme con la forma en que la OMC trata a Estados Unidos, pues considera que la mayoría de las decisiones perjudican a su país. Criticó que las demandas interpuestas por Washington raramente prosperan en el organismo, caso contrario a lo que sucede con las denuncias de otras naciones.

“Casi nunca ganamos una demanda, excepto en el año pasado (…) Si no mejoran, me retiraría de la OMC (…) En el último año comenzamos a ganar mucho (…) ¿Saben por qué? Porque saben que si no lo hacemos, me iré de allí”, recalcó.