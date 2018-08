FGE reúne a madre con su hijo después de 8 años

En el proceso penal, su entonces esposo se negó a restituir la custodia, por lo que el Juez ordenó un cateo en su domicilio para recuperarlo. La Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar recibió la orden y el representante social en compañía de elementos de la Agencia Estatal de Investigación se dirigió al domicilio pero el menor era ocultado en la parte trasera; finalmente se le recuperó.

Se desarrolló un trabajo integral que continúa con apoyo psicológico para la madre y el menor quien tras ocho años ya no reconocía a su progenitora porque además le dijeron que lo había abandonado. La Fiscalía General les ha brindado terapia de integración a fin de restablecer el lazo familiar.

“La recuperación de mi hijo ha sido una sorpresa porque pensé que me lo iban a dar pequeño, entonces empecé a ver fotos recientes y lo empecé a ver más grande, el volverlo a ver fue muy difícil pero me preparé para ese momento. Estos días que hemos convivido han sido muy difíciles porque el niño no me conocía”, manifestó Ofelia.