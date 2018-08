Edith Encalada acusa a Lydia Cacho de robo de expedientes

Edith dijo sentirse engañada y es que en realidad fue el caso de la adolescencia de Edith el que llevó a la fama mundial a la hora conocida como "periodista" Lydia Cacho, al divulgar sin la autorización de ninguna de las víctimas de pederastia el penoso caso, violando la ética, y revelando episodios muy tristes de la vida privada de Edith, que quedaron escritos en el libro Los Demonios del Edén.

Además, acusó a Lydia de haberla "secuestrado" por 5 meses, en lo que calificó como un “encierro atroz”.

"Cuando Lydia empezó a hacer público en la prensa mi caso fue cuando violó la secrecía que me había prometido en el CIAM. Lydia Cacho no realizó ninguna investigación periodística como le ha hecho creer a la prensa y al público, robó nuestros expedientes legales y los transcribió en el libro Los Demonios del Edén .

En otra entrevista exclusiva para el Diario La Verdad, la cantante reveló que la psicóloga de Lydia Cacho la atendía, “no sólo a mí sino a las otras víctimas, y resulta ser que con nuestros diagnósticos que debían permanecer en los archivos del CIAM”.

“Lydia Cacho robó los expedientes, robó los diagnósticos médicos y así escribió el tercer libro Con mi hij@ no. Entonces eso no es ética, eso no es profesionalismo, eso es una violación flagrante al secreto a la confidencialidad entre paciente y psicóloga”.