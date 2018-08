Morena tratará de convencer, pero también usará mayoría: Mario Delgado

Delgado recordó que en la víspera se instaló la LXIV Legislatura tras la toma de protesta a los nuevos miembros del Congreso de la Unión. En lo que refiere a la Cámara de Diputados, Morena contará con un total de 191 curules.

Mario Delgado señaló que su partido no busca cobrar venganza por la discriminación y ninguneo que sufrieron durante años anteriores, cuando las fuerzas políticas con mayor fuerza en el Congreso eran el PRI, PAN y PRD.

“…tenemos claro lo que no queremos (…) no seremos una mayoría aplastante, no trataremos como fuimos tratados en el pasado; la actitud será muy distinta”, sentenció.