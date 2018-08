ESPECIAL: Las 6 consolas de videojuegos más vendidas de la historia

Como adelanto y para aumentar la incertidumbre, basta decir que en el Top 6 de las consolas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos no se encuentran ni la Xbox One, ni tampoco la Nintendo Switch o la PS4.

PlayStation 2

El primer lugar del ranking es para la PlayStation 2, que registró un total de 155 millones de unidades vendidas. Todavía ninguna consola en el mercado ha sido capaz de arrebatarle la gloria a la plataforma de sobremesa de Sony que llegó al mercado en el año 2000.

Nintendo DS

El segundo puesto es ocupado por la Nintendo DS con sus 154.02 millones de equipos vendidos a nivel mundial. Sorpresivamente, este equipo logró rebasar al Game Boy y se antoja complicado que sea superada. Por ejemplo, la Nintendo 3DS se quedó muy atrás con poco más de 72 millones de unidades colocadas en el mercado.

Game Boy/Game Boy Color

El tercer sitio es para su mítica consola, la Game Boy, que registró 118.69 millones de ventas. Este equipo demostró que la diversión también podría llevarse fuera de casa. El fenómeno de Tetris la convirtió en una de las predilectas, al igual que otros títulos como Pokemón, The Legend of Zelda y Super Mario.

PlayStation

Sony vuelve a la carga en el cuarto puesto con su Playstation, una consola de sobremesa que logró vender 102.49 millones de unidades. Se trata del primer equipo considerado de quinta generación. Entre los juegos más aplaudidos por los gamers estuvieron Metal Gear Solid, Dino Crisis, Resident Evil 2 y Final Fantasy VII.

Wii

Nintendo coloca otra más en el Top 6. La Wii logró 101.63 millones de consolas vendidas a nivel mundial. Aunque fue tildada por muchos como un rotundo fracaso, los números dicen otra cosa. La fórmula de su éxito fue que supo intrigar a los amantes de los videojuegos y a aquellos que eran primerizos en el sector.

PlayStation 3

El último lugar en esta lista de honor es para la PlayStation 3 con 85 .5 millones, una consola que dejó recuerdos imborrables en muchos gamers por títulos como Demon’s Souls, Uncharted, The Last of Us, Gran Turismo y Kill Zone. Además, integró una característica que encantó a los usuarios, ¡podía utilizarse como reproductor de Blu-Ray.