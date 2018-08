Erick Gutiérrez nuevo refuerzo del PSV Eindhoven

El mediocampista de posición fue surgido de la cantera de los Tuzos, debutó el 26 de octubre de 2013, teniendo en el actual torneo seis partidos, cinco de ellos como titular y dos goles, uno de ellos obtenido en su último partido con los Tuzos ante Puebla.

Además, forma parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para el primer duelo amistoso del nuevo proceso mundialista. Además, de ser considerado por el técnico Juan Carlos Osorio para el Mundial de Rusia 2018.

Los Tuzos de Pachuca mostraron en sus redes sociales un mensaje de despedida que tuvo Erick Gutiérrez con sus excompañeros, en donde muestra su agradecimiento a quienes lo apoyaron en su carrera.

“Estoy un poco nervioso, pero trabajé mucho para esto. Le agradezco a la institución por la facilidad que me dieron para salir, el apoyo de Jesús Martínez que es como de mi familia. Contento, me siento raro, pero tengo que ir a cumplir un sueño que siempre he querido”, afirmó Gutiérrez.