VIDEO: Un enjambre de abejas se fue de paseo a Times Square

En las redes sociales, fotografías y videos del acontecimiento se compartieron, en donde se ve a los insectos establecerse en la esquina de Nueva York.

El hecho pasó sin mayores contratiempos de las personas que circulaban la zona, al tiempo que se ignora cómo llegaron las abejas a la zona, uno de los atractivos turísticos más visitados de la ciudad

Se estima que alrededor de 330 mil personas transitan a diario por Times Square, aunque en las temporadas de mayor afluencia la cifra alcanza los 460 mil visitantes.

“Midtown Manhattan is all abuzz about NYPD’s ability to bee a full-service organization,” NYPD commissioner tweeted in response to the swarm of bees in Times Square.

