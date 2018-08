Aaron Rodgers firma nuevo contrato para ser el mejor pagado de la NFL

Fue en 2013 cuando Aaron Rodgers firmó su contrato actual en una extensión por cinco años y 110 millones, por el que recibiría esta temporada 19.8 millones de dólares, cifra que cambiará con el nuevo acuerdo.

Rodgers cumple este 2018 ya 13 años siendo parte de la organización de los Packers, siendo solo uno de nueve jugadores en ganar múltiples premios al Jugador Más Valioso (MVP) y uno de cuatro en lanzar 40 pases de anotación o más en múltiples temporadas.

Su marca al frente de los controles del equipo es de 94 victorias por 48 derrotas, teniendo 313 touchdowns y el mejor diferencial en la historia de la NFL entre touchdowns e intercepciones.

It’s been an amazing ride the last 13 years; excited to start year 14 knowing that my future is here, in Green Bay, for our 100th season. I’ve grown up in this place, and grown older and a… https://t.co/tL3eoCCVp4 — Aaron Rodgers (@AaronRodgers12) 29 de agosto de 2018