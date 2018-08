Löw rechaza racismo en la Selección de Alemania

Löw habló sobre el caso particular de Mesut Özil y su reciente salida del combinado nacional, pese a ser uno de los jugadores más destacados del equipo. Los ataques en su contra por una fotografía con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, motivaron su retiro con el conjunto nacional.

Aparentemete, Löw se encuentra molesto porque Mesut decidió poner fin a su camino con la playera de Alemania sin dialogar el tema de forma privada, algo que normalmente ocurre cuando un jugador de su calibre decide retirarse.

“El jugador no me llamó él mismo. Normalmente los jugadores lo hacen cuando deciden retirarse de la selección (…) Todavía no me ha llamado al día de hoy, mientras que yo he intentado contactarle desde hace dos o tres semanas por SMS y por teléfono”, detalló.