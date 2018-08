Defiende Peña Nieto la 'verdad histórica' del caso Ayotzinapa

Peña Nieto desató la polémica al respaldar los resultados de la investigación de la Fiscalía, la cual aseguraba que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero del estado de Guerrero por el crimen organizado.

El mandatario recordó que la investigación se abrió a la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las dudas de los padres de familia sobre las conclusiones de la PGR. Fue entonces cuando, a título personal, dijo confiar en los resultados de la investigación oficial.

“En lo personal, y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó, justamente, lo que la investigación arrojó. Sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla, son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente”, precisó.