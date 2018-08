Marchan por asesinato de Meztli Sarabia

La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVAM) se manifestó en el zócalo de la ciudad para exigir a la autoridad el esclarecimiento de Meztli Sarabia, tras 14 meses de su asesinato.

Durante la manifestación, Xihuel Sarabia Reyna, hermano de Meztli, dijo que no han tenido respuesta por parte de las autoridades, toda vez que no han detenido a los autores intelectuales sólo materiales, pero no han sido sentenciados.