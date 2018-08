VIDEO: Turistas graban el mayor desfile de leones en Sudáfrica

“Acabábamos de regresar del lugar de picnic N’wanetsi y este hermoso avistamiento sucedió (…) Fue una mañana tranquila y no había otros asuntos en ese momento. ¡Fue pura incredulidad! Tuvimos mucha suerte y estamos agradecidos de que los leones caminaran hacia nosotros. Me detuve a un lado y simplemente los dejé venir a nosotros. Mi mano temblaba de alegría, así que me temo que el video no está perfectamente estable”, declaró Ram Goyel, uno de los turistas, en entrevista con Latesightings.com.