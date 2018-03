Demi Lovato estuvo a nada de recaer en el alcohol y las drogas

“Me cambié de ropa, pero todavía tenía mis diamantes puestos. Diamantes con un valor de millones de dólares en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Y me identifiqué más con la gente sin hogar en esa reunión que tenían dificultades iguales a las mías, con los mismos problemas con los que yo lidio, que con la gente que había en la gala del MET, esos falsos que se arrastran por la industria de la moda”, agregó.

Afortunadamente, Demi Lovato con cayó en la tentación de regresar a los vicios y se mantiene como una de las estrellas del momento. Su discografía se compone por títulos como Don´t Forget, Here We Go Again, Unbroken, Demi, Confident y Tell Me You Love Me.