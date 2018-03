Si gobiernos intervienen pueden echar a perder las elecciones: INE

Detalló que por el momento no han recibido ninguna solicitud de protección de ningún actor público, sin embargo, reiteró que el INE no tiene focos rojos porque no se dedica a realizar mapas de seguridad pública ni a brindar protección a abanderados.

En el taller, Córdova pidió a los médicos de comunicación acompañamiento y no complicidad durante el proceso electoral y durante las elecciones, para presentar información oportuna y verídica, especialmente en tiempos donde las noticias falsas abundan.

En este sentido indicó que se está diseñando una estrategia para disuadir sobre informaciones falsas el día de la elección mediante el cual los capacitadores y asistentes electorales podrán enviar información a través de teléfonos celulares sobre lo que está sucediendo en las casillas cuando existan datos distorsionados sobre las mismas.