Netflix presenta el tráiler final de 'Una Serie de Eventos Desafortunados' 2

Al igual que en la primera temporada, esta segunda etapa adaptara un libro de Lemony Snicket en tandas de dos capítulos, por lo que se presentarán las novelas The Austere Academy, The Ersatz Elevator, The Vile Village, The Hostile Hospital y The Carnivorous Carnival.

Por lo tanto, la tercera temporada de Una Serie de Eventos Desafortunados traerá a la televisión las novelas The Slippery Slope, The Grim Grotto, The Penultimate Peril y The End.

Por su parte, entre las nuevas sumas al elenco se encuentran los actores Roger Bart, Lucy Punch, Tony Hale, Nathan Fillion y Sara Rue.