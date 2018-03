¿Vuelven Los Sopranos con una película como precuela?

martes, 13 de marzo de 2018, Miguel Angel Carral

En esta era de los remakes y las precuelas en el cine y la televisión, no es de extrañar que David Chase, el creador de Los Sopranos, esté preparando una película que serviría como precuela a esta influyente y aclamada serie de televisión.

Según informa Deadline, la productora New Line Cinema, propiedad de Warner Bros. Pictures, compró los derechos del guion The Many Saints of Newark, el título provisional de este largometraje que ha sido escrito por Chase junto a Lawrence Konner.