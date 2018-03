MULTIMEDIA: ¡Asalto en Old Trafford! Sevilla avanza a cuartos de la Champions

El delantero francés, de origen tunecino, marcó al 74 y al 78 para darle la calificación a los sevillanos. Romelu Lukaku descontó al 84 después de errar al menos dos ocasiones claras minutos antes.

El primer tiempo finalizó con empate a cero, sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos, y terminó con la zozobra en los aficionados de ambos equipos.

Para la segunda mirad, los cambios tanto de Mourinho como de Vincenzo Montella hicieron efecto, principalmente el de Ben Yedder hasta el 72 de juego.

Y mientras David de Gea fue decisivo en la ida de los octavos de final, en esta ocasión, el español jugó un papel importante en el segundo gol, cuando Ben Yedder tomó un rebote, se agachó y cabeceó, con De Gea desviando el balón para meterlo a su portería.

En el segundo encuentro de la jornada, la Roma ganó en el Olímpico por la mínima diferencia, la cual bastó para empatar en el global al Shakhtar Donetsk y avanzar gracias al gol de visitante.

Sevilla secure their first European Cup quarter-final since 1957/58; Roma progress to last 8 on away goals! ??????#UCL pic.twitter.com/ECbtRopUbM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 de marzo de 2018