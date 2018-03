A México no le conviene el despido de Rex Tillerson

Sobre Pompeo, el senador perredista señaló que se trata de un personaje de la política estadounidense “más duro”, por lo que auguró que el diálogo y relaciones entre México y Estados Unidos será más “complicado”.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2018