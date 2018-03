MULTIMEDIA: Donald Trump pide un muro fronterizo 'transparente'

Incluso, en algún momento se su supervisión, Trump defendió la obra de los detractores, alegando que el muro es esencial para la seguridad y subsistencia de Estados Unidos.

Se estima que cada sección de prototipo ha costado más de 300 mil dólares y, según algunas estimaciones, todo el muro podría requerir una inversión de hasta 20 mil millones de dólares.

De igual forma, antes de su llegada, en Twitter publicó el resultado de un estudio ultraconservador que afirma que el muro que planea construir en la frontera con México se pagara "por sí solo" mediante la reducción de las tasas de criminalidad y de los niveles de inmigración.

“According to the Center for Immigration Studies, the $18 billion wall will pay for itself by curbing the importation of crime, drugs and illegal immigrants who tend to go on the federal dole...” https://t.co/NdLC6jZwWE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2018