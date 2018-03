Escándalo de lavado de dinero persigue a Ricardo Anaya hasta Alemania

Sin embargo, los usuarios no tardaron en recordarle al aspirante presidencial que todavía está siendo investigado por su posible participación en un caso de lavado de dinero, el cual ha acaparado la portada los diarios de la prensa local e internacional.

Asimismo, otros internautas le recriminaron sus “grises” negocios en materia inmobiliaria, en alusión a la venta de la nave industrial que dio paso a toda una controversia sobre posible enriquecimiento ilícito.

Oye Ricky ahora buscas diversificar tus inversiones inmobilarias en Alemania, o andas buscando asilo político, o será también que igual no quieres debatir? ???? — ♣♦Lydia Garduño♥♠ (@lydiagarduno) 13 de marzo de 2018

Otros usuarios aprovecharon la oportunidad para exigirle que primero aclare las acusaciones que pesan sobre sus hombros, debido a que sus explicaciones sobre sus negocios inmobiliarios solo despertaron más dudas y confusión.

Y no te dio pena?? No se burló de ti? Quién pago el viaje? Qué haces allá? Aún no te libras de la acusación de lavandería y ya estás intentando negociar en otro país! #yanilachingas — Ed Stranger (@Edstranger) 13 de marzo de 2018