Precuelas de 'Game of Thrones' tendrán presupuesto de escándalo

La directiva reconoció que sería una irresponsabilidad no dar seguimiento al universo de Game of Thrones después de la masiva respuesta de los usuarios. Sería un crimen corporativo y, seguramente, una oportunidad perdida de no seguir hinchando las arcas de la cadena.

Por otro lado, habló sobre el final de la serie que llegará en el 2019, cuando se estrena la octava y última temporada de la ficción basada en la obra de George R. R. Martin.

“La lectura del guion fue un momento muy importante de nuestras vidas y nuestra carrera. Ningún actor recibió los guiones antes, y uno a uno se derrumbaban con las muertes. Al final, con las últimas palabras del guion, se nos caían las lágrimas. Hubo un aplauso de 15 minutos”, señaló.

¿Ansioso por ver el gran final?