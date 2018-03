Obrador no debate por sus propuestas indefendibles: PAN

martes, 13 de marzo de 2018, Sergio Noriega

Andrés Manuel López Obrador no quiere debatir en las intercampañas, una decisión que solo perjudica al ciudadano por no permitir el contraste de ideas entre los candidatos presidenciales, afirmó el líder de los senadores del PAN, Fernando Herrera.

La cúpula del blanquiazul insiste en que el tabasqueño solo pone pretextos para no ser cuestionado sobre sus propuestas indefendibles, las cuales no tienen “ni pies ni cabeza”, pues no hallan otro motivo para que se niegue al diálogo con tanta vehemencia.