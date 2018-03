Stormy Daniels ofrece devolver dinero para hablar de su relación con Trump

lunes, 12 de marzo de 2018, Julio Sánchez

La actriz porno Stormy Daniels, quien afirma haber tenido una relación sexual con el presidente Donald Trump, ofreció este lunes devolver los 130 mil dólares que recibió a cambio de no hablar sobre este tema, de acuerdo con The New York Times.

El diario estadounidense informó que el abogado de Daniels, Michael Avenatti, le envió una carta con esta oferta al abogado personal del mandatario estadounidense, Michael Cohen, para ver si pueden pactar este acuerdo.