Se volvió un infierno estar en el Barcelona: André Gomes

“No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer (…) Los primeros seis meses fueron bastante bien, pero luego las cosas cambiaron. Quizá la palabra no sea la más correcta, pero se volvió un poco infierno, porque empecé a tener más presión”, aseguró durante una entrevista para la publicación Panenka.