Giovani dos Santos podría ser baja del Tri por lesión

Entre las opciones que suenan con mayor fuerza se encuentra el mediocampista mexicano, Omar Govea, quien milita en el Royal Mouscron de Bélgica.

Por su parte, Jonathan dos Santos se mostró esperanzado de que la lesión de su hermano no sea de mayor consideración, además de que sería una baja sensible para el equipo tricolor en estos partidos amistosos.

“Creo que tiene una pequeña molestia, no sé cuánto tiempo estará de baja, ojalá no sea mucho, ojalá que no se pierda esta convocatoria de Selección, es un jugador muy importante para nosotros, tanto en el equipo como en la Selección y esperemos que no sea nada”, señaló.