Propuestas de AMLO no cuadran con los números: empresarios

lunes, 12 de marzo de 2018, Sergio Noriega

Las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, no terminan de convencer a la clase empresarial, debido a que hay algunas iniciativas que no cuadran con la realidad, principalmente, en temas como lo subsidios al campo y el no aumento de la deuda.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, reconoció que, hasta el momento, no son claras las propuestas del político tabasqueño en rubros donde debe haber mayor certidumbre.