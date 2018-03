Michael Caine rechaza volver a trabajar con Woody Allen

“Soy mecenas de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños y tengo opiniones firmes acerca de la pedofilia. No puedo aceptar la acusación porque quería a Woody y la pasé muy bien con él, incluso le presenté a Mia. No lamento haber trabajado con él, lo cual hice en completa inocencia, pero no volvería a trabajar con él, no”, aseguró.