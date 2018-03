Martha Erika Alonso se registra ante el IEE

En conferencia de prensa al finalizar su registro, Martha Erika Alonso dijo que en la campaña espera propuestas y no descalificaciones, pues esa es una exigencia de la sociedad en general; en este sentido dijo que las campañas negras sólo ahuyentarán a los electores de las urnas.

En torno a sus contrincantes, dijo que no se debe minimizar a nadie en esta lucha, incluso dejó en claro que Michel Chaín Carrillo, candidato del Partido Verde Ecologista de México, está en su derecho de participar independientemente que haya sido parte del gabinete del actual gobernador Antonio Gali Fayad.

Al final dijo que no se distraerá con las encuestas: “Yo no me voy a distraer con las encuestas, no voy a estar atenta ni preocupada si salí dos puntos arriba, tres abajo, si ya subí o si ya bajé; voy a estar concentrada en trabajar y estar de cara a los ciudadanos”.