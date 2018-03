Cinco series animadas que no te puedes perder en Netflix

Aborda la historia de este particular personaje que logró conquistar la fama en los años 90 con una telecomedia, pero que ahora es incapaz de reconducir su vida profesional y personal.

Rick y Morty

Sin duda, otra de las series animadas que no puede faltar en el listado. Se trata de un título que te matará de risa con las aventuras de Rick, un grandioso científico que se pasa borracho casi todo el día, y Morty, su nieto adolescente que decide acompañarlo en cada una de sus aventuras.

Big Mouth

Una serie relativamente nueva en llegar al catálogo de Netflix, en donde los protagonistas son un par de adolescentes en plena pubertad. Los chicos no tienen idea de qué está pasando con su cuerpo ni emociones en esta etapa de la vida, pero lo aprenderán con la ayuda de los dioses del feminismo y la masculinidad…o quizá queden más confundidos.

Coraje, el perro cobarde

Esta serie animada por Cartoon Networks y Stretch Films Studios aborda la historia de un perro llamado Coraje y la de sus dueños, Muriel, una vieja mujer escocesa, y Justo, un agricultor gruñón. El canino enfrenta aventuras para salvarles la vida de monstruos tenebrosos, eventos paranormales y hasta extraterrestres.

F is for Family

Ya tiene un par de años en la plataforma, pero si no la has visto, es ampliamente recomendada. F is for Family presenta el día a día de la familia Murphy en la década de los 70. Es una comedia creada por Bill Burr y Michael Price que tiene como personajes a Frank Murphy, el malhumorado padre de familia; Sue Murphy, la ama de casa y vendedora de Plast-a-Ware; Kevin Murphy, el hijo adolescente que coquetea con la delincuencia juvenil; Maureen Murphy, la princesita de Frank que es muy destructiva, y Bill Murphy, el tímido de la familia.