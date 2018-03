Hijo de Gary Oldman desmiente versiones de su madre

sábado, 10 de marzo de 2018, Miguel Angel Carral

En la semana, Donya Fiorentino, ex esposa del ganador del Premio Oscar a Mejor Actor por The Darkest Hour (2017), Gary Oldman, felicitó a la Academia por haber premiado no solo a uno, sino a dos maltratadores, en relación a su ex marido y a Kobe Bryant.

La fotógrafa de profesión recordó que Gary Oldman la maltrató hace varios años, por lo que no ve concordancia con su Premio Oscar y lo que la Academia intenta defender en el caso de los abusos de los actores a las mujeres.