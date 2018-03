QUÉPASA: ¿Por qué es tendencia Sergio Ramos esta tarde?

A través de redes sociales, Sergio Ramos bromeó sobre su anécdota en el campo del Eibar con un tuit en el que los internautas han expresado su sentir por la necesidad fisiológica del defensa andaluz.

Típico apretón. / Nature calls.??

Salir. Entrar. / Out & back in. ????‍?

Vuelta a la carga. / Reload. ??

Gol del equipo. / Team goal. ??

?3?

Y vuelta a casa. / Back home. ??

¡Seguimos! / Let's keep it up.??#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq — Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 de marzo de 2018