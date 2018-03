¿Cómo va el cáncer que padece Julia Louis-Dreyfus?

Una publicación compartida de Julia Louis-Dreyfus (@officialjld) el Feb 14, 2018 at 10:40 PST

"Uno de cada ocho mujeres padecen cáncer de mama. Hoy me ha tocado a mí. La buena noticia es que tengo una maravillosa familia y amigos que me apoyan, y un fantástico seguro médico. La mala es que no todas las mujeres tienen esa suerte, así que vamos a luchar por ese cáncer y hacer que la sanidad universal sea una realidad", apuntó la intérprete de Selina Meyer en su momento.