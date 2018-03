¡Vaya choque! Metrobús de la Línea 7 sufre su primer accidente en CDMX

Cabe recordar que la Línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México comenzó a operar el pasado 28 de febrero, cubriendo la ruta que va de la Glorieta Violeta a la Diosa Cazadora sobre Paseo de la Reforma. En tanto, el pasado 5 de marzo, la nueva línea comenzó a funcionar a su totalidad.

Las unidades empiezan a circular desde las 4:30 am hasta la 1:00 am del día siguiente de lunes a sábado, mientras que el horario en domingo es de 5:00 am a 23:30 pm. Son tres rutas las que posee para agilizar el servicio: Campo Marte-Indios Verdes, Campo Marte-Hospital Infantil La Villa y Campo Marte-Glorieta de Cuitláhuac.