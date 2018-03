Un millón de no fumadores mueren al año por el humo del tabaco

viernes, 9 de marzo de 2018, Sergio Noriega

Si no eres un fumador, posiblemente, piensas no tienes de qué preocuparte. Sin embargo, no te confíes demasiado. De acuerdo al informe El Atlas del Tabaco, presentado en la Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud que finaliza este viernes en Sudáfrica, al menos un millón de personas mueren al año por culpa del humo del cigarro ajeno.

Otros estudios demuestran que el humo del tabaco es nocivo para la salud, no solo para seres humanos, sino también para las mascotas. Entre los más de siete mil compuestos químicos que lo componen, al menos 250 tienen un efecto dañino en el organismo.