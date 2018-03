Barack Obama sería el próximo gran fichaje de Netflix

viernes, 9 de marzo de 2018, Sergio Noriega

¿Cómo pasa un ex presidente de Estados Unidos a ser una estrella de Netflix? Pregúntenselo a Barack Obama, pues el ex mandatario norteamericano desea poder incursionar en la plataforma y desarrollar sus propios programas al lado de su esposa Michelle Obama.

La idea suena bastante excéntrica, pero no por ello es menos cierta. De acuerdo con el diario The New York Times, el ex presidente tiene la intención producir programas exclusivos para la popular plataforma en streaming.