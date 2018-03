FARC se baja de la carrera presidencial de Colombia

Por este motivo, el Consejo Político Nacional de la FARC manifestó su disposición al diálogo con todos los sectores políticos con el objetivo de tender puentes para consolidar la “perspectiva de una gran convergencia nacional”.

Por su parte, el excomandante guerrillero y candidato al Senado, Iván Márquez, informó en rueda de prensa que la FARC continuará en la contienda legislativa del domingo, subrayando que el hecho de bajarse de la contienda presidencial no significa que no asuman una vocería.

“El no participar en la contienda presidencial de manera directa y con un candidato, no quiere decir que no asumamos también una vocería frente a los demás candidatos”, sostuvo Márquez.