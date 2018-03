¿Se olvidaron de Adam West en los 90° Premios Oscar?

De igual forma, Tobe Hooper, director de La matanza de Texas (The Texas Chain Saw Massacre) y Juegos Diabólicos (Poltergeist), tampoco apareció, aunque sí utilizaron sus imágenes para otro de los videos de la gala.

Tampoco se incluyeron a John Mahoney ni al director de Alfie y de tres emblemáticas cintas de James Bond, el británico Lewis Gilbert, así como tampoco al actor francés Jean Rochefort y la actriz Peggy Cummins.

ADAM WEST (el mejor Batman) y TOBE HOOPER (director de The Texas Chainsaw Massacre, Poltergeist, Lifeforce, la remake de Invaders from Mars y la chiflada secuela de TTCM, entre otras) no aparecieron anoche en el In Memoriam de los Oscar. Pésimo. pic.twitter.com/MScBNZdApp — Generación VHS (@generacionvhs) 5 de marzo de 2018