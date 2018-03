Cordero ve favores a Anaya en su intento de censura

“Yo digo que sí, no tengo duda que sale del Frente, del PRD y del PAN. Afortunadamente en el PAN no hubo mayoría para apoyar esa moción. Así son, autócratas, sensibles a las críticas y si no estás con ellos, estás contra ellos. Yo estoy en mi derecho como legislador, como ciudadano de expresar mi opinión personal. No veo cómo me van a callar”, agregó.