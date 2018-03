En Atlixco conmemoran el Día Internacional de la Mujer

En su momento Elvia María Siliceo, presidenta del DIF Municipal de Atlixco más que hablar de la mujer en ámbito laboral, destacó a la mujer como núcleo de la familia en México, a pesar de los obstáculos a los que se vean enfrentadas tales como el abandono de sus parejas o maridos, las cuales logran sacar adelante a sus hijos y a ellas mismas demostrando su fortaleza ante todo; de cómo estas mismas mujeres se vuelven líderes; sin embargo enfatizó que todavía existen problemas que las mujeres no han aprendido a reconocer, uno de ellos es el poco valor así mismas, permitiendo que los hijos o el esposo les falten al respeto, por lo que las exhortó a no permitirlo y empezar a valorarse como mujeres; pues de no hacerlo a la larga estarán criando hombres golpeadores y mujeres permisivas al maltrato.