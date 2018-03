Coaching no resolverá crisis de Cruz Azul por arte de magia: Enzo Roco

El zaguero reconoció que todavía prevalece un sentimiento de frustración en la plantilla, debido a que no han podido sacar los resultados esperados en el Clausura 2018, cada vez más cerca de quedarse fuera de la Liguilla.

“Frustra el momento, llevo varios torneos, me he identificado con el club y le he tomado cariño. Mientras exista el trabajo, la dedicación y la fe, el resultado tarde o temprano va a llegar, eso no lo negociamos”, sentenció.