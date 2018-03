Ginegra, la gatita experta cazadora de alacranes

Mi nombre es Ginebra, pero de cariño me llaman Gin. Tengo un año siete meses y a la mejor familia del mundo, me cuidaron desde que era apenas una cachorrita de dos meses. Me bañan, me cepillan, me alimentan, pero sobre todo me aman incondicionalmente aunque a veces sin querer araño la espalda de mamá para subirme al refri... somos una hermosa familia.

Mis amores

Amo a Damián y a mamá porque ellos me amaron incluso antes de que llegara a vivir con ellos, ¡no los cambiaría por nada!

Me gusta esperar a mamá en la ventana, cuando la veo corro a la puerta a saludarla.

También adoro saludar a los vecinos, cada que pasan yo maullo desde mi ventana para que me vean y me saluden.

Cuando salgo al patio voy a visitar a los papás de Gozila, mis vecinos que me apapachan jijijiji voy a su casa a visitarlos y cuando me aburro regreso con mi mamá que me ama mucho.

Mi comida favorita

Como atún, sobres y croquetas y de vez en cuando pollo, soy una experta cazadora de alacranes.

Mis travesuras

Muerdo los pies y no dejo que mi mamá humana tienda la cama ni amarre sus agujetas