WhatsApp avisará a tus contactos si reenvías un mensaje

La intención de esta función pretende terminar con las cadenas de texto, las cuales en su mayoría son mensajes inútiles o informaciones falsas que solo crean pánico o cambian realidades.

Por lo mientras queda disfrutar de la función de poder reenviar mensajes para pedir apoyo a otros o pedir consejos cuando no sabes como avanzar en la conversación.

The new “Forwarded Message” feature notifies you or the recipient that the message has been forwarded.

It is NOT about SPAM !

“Forwarded message” will appear if the message has been forwarded at least once.

[AVAILABLE IN FUTURE] pic.twitter.com/a2MAIKaJ6m — WABetaInfo (@WABetaInfo) 28 de febrero de 2018