Vince Gilligan no descarta a Aaron Paul en 'Better Call Saul'

Incluso, Vince Gilligan se cuestionó cuál sería el destino de Jesse Pinkman tras el final de Breaking Bad, recordando que Better Call Saul es una precuela.

“Podría haber sido arrestado a la vuelta de la esquina o podría haber tenido un futuro siendo libre. Personalmente, me gustaría pensar que escapó porque pagó sus deudas. Me gusta creerlo. Realmente no sé qué carrera estaría estudiando. Solo espero que escape y conozca alguien agradable y no sea un criminal y que no se enfrente a esos horrores que se enfrentó antes. Siempre me gustó este personaje. Siempre tuve una debilidad por él”.