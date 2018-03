Empresarios cuestionan decisiones de López Obrador

La amnistía que a inicios de precampaña ofreció para delincuentes y narcotraficantes también salió a la luz en esta ponencia.

“Amnistía no es impunidad, y eso no es lo único que se puede hacer, es un programa integral para conseguir la paz, no vamos a crear compromisos con grupos de intereses creados con ninguna organización dedicada a la delincuencia, con nadie, no vamos a establecer relaciones con nadie. Es buscar que haya paz y tranquilidad”, dijo.