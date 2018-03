MULTIMEDIA: Juventus gana en Wembley y elimina al Tottenham

En el segundo tiempo, el mediocampista ingles Dele Alli puso en aprietos a la Vecchia Signora, ocasionando jugadores amonestados para los de la Juventus. Parecía que todo iba bien para el Tottenham Hotspur.

Sin embargo, al 63, Gonzalo Higuain remató de cabeza un centro retrasado que no tuvo chances para ser despejado para los de Wembley. Tres minutos más tarde, Paulo Dybala no perdonó y venció a Hugo Lloris, ante el desconcierto de su zaga, para darle la victoria, que sería la definitiva, para la Juventus de Turin.

El Tottenham todavía tuvo un par de opciones que no pudieron concretar, por lo que los dos veces campeones de la Champions League todavía están en la búsqueda de su tercer trofeo continental.

En el segundo encuentro del día, el Basel ganó de visita al Manchester City por 1-2, sin embargo, la ventaja del equipo celeste que consiguió en la ida les dio el avance a los cuartos de final de la Champions League.

? RESULTS ?



Juventus & Manchester City reach the quarter-finals! ??????



Which side will go further? ??#UCL pic.twitter.com/ZxaR1fFkKj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 de marzo de 2018