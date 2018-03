México necesita concordia y unidad: Meade Kuribreña

Este miércoles, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que lo que México necesita es concordia, unidad y un proyecto nacional.

“Que es lo que yo he buscado hacer los últimos 20 años en un país que no ha tenido mayoría ha implicado poner y reconocer lo mejor de todos nosotros”, mencionó el ex funcionario federal.