Lanzan la Liga de las Naciones de Concacaf

El directivo detalló que el desempeño de cada equipo servirá para la asignación a la Liga A, B o C, cada una de ellas subdividida en grupos. Los equipos jugarán en casa y de visitante, con la intención de que todos los espectadores de la región puedan disfrutar de partidos de calidad internacional.

De momento, los equipos que vieron actividad en el Hexagonal Final para Rusia 2018 no participarán en la primera fase, por lo que México queda exento junto con Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá, Honduras, y Trinidad y Tobago.

El objetivo es que el campeón de la Liga de las Naciones de Concacaf se mida ante sus similares en el resto del mundo, aunque todavía no se define a ciencia cierta qué confederaciones adoptarán esta competencia.

Matchups have been set for the Concacaf Nations League Qualifying Phase, kicking off this September



Definidos los emparejamientos para las eliminatorias de la Liga de Naciones de CONCACAF que empezarán en Septiembre #CNLQ2018 | @CNationsLeague pic.twitter.com/yNRaHIvwCw — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) 7 de marzo de 2018