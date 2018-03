Tiffany Haddish tendría un pacto sexual con Brad Pitt

“Tiene siete hijos. No sé si podría lidiar con un hombre que tiene tantos hijos”, advirtió.

Posteriormente, la actriz jugó el famoso reto de Cita, Matrimonio y Abandonar, el cual consiste en elegir con quien saldría en una cita, con quien se casaría y a quien dejaría votado. Haddish eligió a Brad Pitt para salir en plan romántico, a George Clooney para contraer nupcias y a Javier Bardem para abandonarlo.

Tiffany Haddish es una actriz y comediante estadounidense que ganó fama por participar en numerosas series de televisión. Uno de sus principales papeles ha sido el personaje de Jackie en el drama televisivo If Loving You Is Wrong.