Raúl Gudiño quiere defender la portería del Tri mayor

Sobre la posibilidad de regresar al futbol mexicano, Gudiño reconoció que también le gustaría jugar en la Liga MX, ya que no tuvo la oportunidad de debutar en el país. Bajo dicha condición de préstamo en APOEL y su futuro incierto en el Oporto, es una posibilidad que no puede ser descartada.

“El mundo del futbol da muchas vueltas, claro que me gustaría jugar en la Liga MX, nunca debuté allá, es mi país. ¿Cuándo? Pues no lo sé, no tengo fecha exacta. Pero sí me gustaría estar con mi gente y mi familia. Esperaremos a ver cuándo se puede dar la oportunidad”, sentenció.