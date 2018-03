Fallece Don Ricardo Espinosa, un enamorado de la palabra

Don Ricardo Espinosa fue colaborador de una gran cantidad de periódicos, además de ser un usuario asido de las redes sociales. En su currículum, debe resaltar que fue pionero de la televisión en Monterrey, un publicista reconocido y un obsesivo fiel del buen decir.

"No he muerto, sólo me fui antes... ¿cómo dijo?" Gracias por todo Don Ricardo Espinosa... QEPD pic.twitter.com/dG8B2eHAmn — Roberto Hernández C. (@Capi690) 7 de marzo de 2018